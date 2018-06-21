Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту перестрелки на азербайджано-иранской госгранице, в результате которой ранен азербайджанский пограничник, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы (ГПС).

«В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту перестрелки с нарушителями границы с Ираном, в результате которой ранен азербайджанский пограничник», — сообщает ГПС,

Согласно информации, глава Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица ведомства посетили место инцидента и провели его осмотр.

Э.Гулиев также наградил пограничника Р.Крупова, раненного в результате инцидента, медалью «За отличие в воинской службе» третей степени. Даны поручения по проведению необходимых оперативно-розыскных мер.

Minval.az