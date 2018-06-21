22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 29-34°, в Баку ночью 21-23°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность днем составит 35-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди, грозы. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 32-37°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

Minval.az