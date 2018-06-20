23 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

В рамках Меморандума о культурном сотрудничестве, подписанном между руководителями оперных театров Азербайджана и Беларуси, для проведения спектакля приглашен главный дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, Заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

В этот день в также спектакле примут участие ведущие солисты театра, Заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Виолетты), Фарид Алиев (партия Альфреда), Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Народные артисты Азербайджана Акрам Поладов (партия Доктора), Али Аскеров (партия Маркиза), и солисты Турал Агасиев (партия Гастона), Нина Макарова (партия Анины).

Minval.az