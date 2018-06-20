21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 28-33°, в Баку ночью 20-22°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 35-40%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 31-36°, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.

Minval.az