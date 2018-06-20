Азербайджан на военном параде 26 июня продемонстрирует систему противоракетного щита. Об этом заявил министр обороны Закир Гасанов.

«Мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде будет также продемонстрирована система щит. Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения», — сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду. Его слова приводит Интерфакс-Азербайджан.

При этом министр не стал уточнять о какой системе щит идет речь.

По его словам, президент Азербайджана поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. » В течении нескольких лет, мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач», — отметил он.

З.Гасанов подчеркнул, что это касается обновление боевых машин, их модернизации, закупку новых артиллерийских систем.

Министр добавил, что азербайджанская армия на 90% оснащена автоматизированными системами управления. «Проводится колоссальная работа в этом направлении», — сказал З.Гасанов.

Minval.az