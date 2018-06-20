Начальник отдела пропаганды, информации и аналитического исследования Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Миралем был уволен с занимаемой должности.

Как сообщает АПА, Э. Миралем был уволен по собственному желанию.

Э.Миралем работал в Комитете 14 лет, является доктором философии и награждался президентом Азербайджана.

Отметим, после президентских выборов 11 апреля в ходе формирования нового правительства председателем Государственного комитета по работе с диаспорой был назначен Фуад Мурадов.

Minval.az