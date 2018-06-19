Министр сельского хозяйства Инам Керимов заявил, что Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с фактом отравлением рабочих на хлопковом поле и происшествиями в Саатлы и Товузе, устанавливается их причина.

«Этот вопрос непосредственно находится под контролем господина президента. В настоящее время на место происшествия отправлены представители Министерства сельского хозяйства, Генпрокуратуры, Агентства продовольственной безопасности, МЧС», — цитирует его АПА.

Министр отметил, что хлопок – техническое растение: «Для выращивания хлопка применение химических веществ против насекомых необходимо. Но в этом вопросе большая ответственность возлагается и на частные компании. Частные компании и фермеры несут ответственность за строгое соблюдение технических правил безопасности как при сборе урожая, так и в эксплуатации. Также исследуется качество лекарств. Мы должны дождаться результатов расследования. Эти происшествия, вероятно, могли произойти в связи с качеством импортируемых лекарств или несоблюдением правил безопасности частными компаниями».

И.Керимов сказал, что на днях министерство в связи с этим сделало предупреждение.

Министр также отметил, что до 1 июля этого года в фитосанитарной области импорт фармацевтических препаратов разрешит Государственная служба фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства, а после — Агентство продовольственной безопасности.

По его словам, состояние отравившихся оценивается как нормальное: «Все в порядке, состояние пациентов нормальное. Скорее всего, сегодня их выпишут».

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