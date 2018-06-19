В Имишли произошло массовое отравление рабочих на хлопковом поле.

Как сообщил АПА главврач Имишлинской районной больницы Джасур Пашаев, сегодня утром в больницу обратились около 35 человек: «Некоторые из них были в панике, они просто испугались, что могут отравиться. Большая часть обратившихся была выписана. В настоящее время в палатах лежат несколько пациентов. Ни у кого из них нет серьезных признаков отравления».

Глава ИВ Имишли Вильям Гаджиев сказал, что был на месте происшествия и посетил больницу: «Сейчас я нахожусь в больнице. В хлопковом поле, где работали рабочие, лекарственные препараты использованы не были. Лекарства были использованы на близлежащем участке. Туда не пускают никого, пока не пройдет эффект химического вещества. Некоторые рабочие почувствовали головокружение и тошноту из-за ветра и сразу же были госпитализированы».

Сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила, что отравившиеся рабочие обратились в районную больницу с жалобами на головокружение и тошноту: «Анализы рабочих были высланы в Баку, в центр клинической лаборатории «Referans». После получения результатов уточнится, было ли это отравлением или нет».

Глава пресс-службы Министерства сельского хозяйства Анар Гусейнов заявил, что на место происшествия были отправлены специалисты министерства, начальники отделов и служб: «Будут проведены расследования, общественности будет дана дополнительная информация».

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