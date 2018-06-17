В воскресенье в 60-ти странах проводится голосование на президентских и парламентских выборах Турции.

Как передает АПА, об этом сказал в воскресенье журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что в Азербайджане голосование проводится как в Баку, так и в генконсульствах Турции в Гяндже и Нахчыване.

«Ожидается, что в Баку проголосуют около 5000 человек, в Нахчыване – свыше 600, а в Гяндже – более 200 избирателей», — сказал Озорал.

Избирательные участки на территории Азербайджана закроются в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сегодня граждане Турции, проживающие в Иране, Ираке, Ирландии, Испании, Египте, Сербии и Узбекистане также голосуют на парламентских и президентских выборах, которые состоятся в Турции 24 июня.

Minval.az