Азербайджанское Молодежное Объединение России (АМОР) и Азербайджанский клуб Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (МГМУ) уже 10-й год подряд проводит акцию «У крови нет нации».

Как сообщил АЗЕРТАДЖ член правления АМОР, один из главных организаторов мероприятия, кандидат медицинских наук Самир Алиев, ежегодная гуманитарная донорская акция по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой состоялась в Центре крови Первого МГМУ имени И.М.Сеченова. В юбилейной акции приняли участие более 50 человек. Он отметил, что с одной стороны, участники донорской акции получают информацию о своем здоровье, с другой — помогая людям, нуждающимся в крови, совершают доброе дело.

Руководитель Центра крови, доктор медицинских наук, профессор Алигейдар Рагимов поблагодарил председателя АМОР Лейлу Алиеву и Азербайджанский клуб за проведение ежегодной донорской акции «У крови нет нации».

По мнению председателя Азербайджанского клуба, в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова Хавы Сафаровой, подобные мероприятия содействуют укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между людьми. «Данной акцией мы хотим показать людям во всем мире, что нельзя проливать кровь, а нужно делиться ею! Мы очень ценим, что к нам приходят доноры! Кровь объединяет — «мы с тобой одной крови, ты и я» — эти слова реализуются в нашем мероприятии», — сказала она.

Отметим, что последние десять лет АМОР регулярно проводит подобные акции вместе со студентами и сотрудниками деканата по работе с иностранными студентами.

Minval.az