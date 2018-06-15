Российский бизнесмен азербайджанского происхождения, президент Crocus Group Араз Агаларов прокомментировал получения его сыном Эмином Агаларовым звания народного артиста Азербайджана.

«Конечно, очень-очень приятно. Что может испытывать отец от того, что сын получил звание Народного артиста Азербайджана… Конечно, это большое событие и в его и в моей жизни как отца. Приятно чувствовать, что Эмина ценят по достоинству.

Эмин внес огромный вклад в российско-азербайджанские отношения. Думаю, это все видят невооруженным взглядом. Видят и то, что Азербайджан становится местом притяжения. В Баку хотят приехать не только потому, что там фестиваль ЖАРА, а потому что в Азербайджане на самом деле хорошо, а фестиваль ЖАРА просто дополнительно позволяет показать, насколько там хорошо», заявил А.Агаларов в беседе с корреспондентом «Москва-Баку».

Minval.az