16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20°, днем 26-31°, в Баку ночью 18-20°, днем 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

В Нахчыванской АР осадков в основном не ожидается, к вечеру в некоторых местах возможны дожди, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем 27-32°.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском днем в некоторых местах пройдут грозы, временами возможны дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

В Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джабраиле осадков не ожидается, днем в некоторых местах возможны дожди, в горных районах выпадет град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20°, днем 26-31°.

16 июня в Лянкяран-Астаринском регионе осадков не ожидается, возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит 26-31° тепла.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре – возможны грозы, дожди, в некоторых местах ливни. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 13-18°, днем 24-29°.

В низменных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит 30-35°.

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