Грузовые автомобили на общую сумму $6 млн 919,2 тыс. импортированы в январе-апреле 2018 года в Азербайджан, что на 55% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 477 грузовых автомобиля (рост на 78%).

Кроме того, в январе-апреле текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $1 млн 847,3 тыс., что на 26,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 23 автобуса (спад на 11,5%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 4,785 тыс. единиц, что в 3 раза больше чем в январе-апреле 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.

Minval.az