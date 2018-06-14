Как известно, сегодня в Москве на стадионе «Лужники» стартует Чемпионат мира по футболу. XXI мундиаль стартует в 18:30 по бакинскому времени.

Миллионы людей строят догадки, какая же именно страна станет победительницей. Версии озвучиваются в СМИ, в социальных сетях и даже в Милли Меджлисе, члены которого, как выяснилось, тоже являются оголтелыми футбольными болельщиками. Ну, в принципе, что еще нужно депутату после тяжелого рабочего дня? Пиво, сыр-косичка и футбол — подальше от дел государственных.

Но, как выяснилось, некоторые предположения насчет победы на ЧМ-2018, исходящие из ММ, абсурдны (что собственно, неудивительно). Так, депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов уверенно заявил, что будет смотреть ЧМ-2018, так как уверен, что победит «Реал Мадрид» (клубная команда, не имеющая никакого отношения к ЧМ, прим.авт.). Второе предположение депутата более приземленное: могут победить и Аргентина с Мексикой. Это будет сюрпризом». Но пока что сюрпризом для СМИ было откровение про «Реал-Мадрид». А какая страна победит на чемпионате — покажет сам чемпионат.

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