15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19°, днем 25-30°, в Баку ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 15 июня будет дуть южный ветер. Температура воды в море составит 21-22°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть слабый южный ветер. Температура воды в море составит 22-23°.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 29-33°, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.

Minval.az