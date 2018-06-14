Военные из Турции и США в ходе переговоров в Штутгарте согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого Генштаба.

«В штаб-квартире Европейского командования ВС США в Штутгарте 12-13 июня 2018 года состоялись переговоры между военными из Турции и США для обсуждения ранее утвержденных дорожной карты по Манбиджу, а также принципов обеспечения безопасности в Манбидже. В ходе переговоров был согласован текст плана действий по Манбиджу, было также принято решение презентовать утвержденный план высшему руководству обеих стран», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Twitter военного ведомства.

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