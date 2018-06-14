«12 июня подростки, купавшиеся в водоканале на территории села Сарыханлы Имишлинского района, обнаружили целлофановый пакет, в котором было много паспортов. Указанный пакет был тут же передан в Отдел полиции Имишлинского района. Внутри него находилось 56 общегражданских паспортов».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, было установлено, что сроки действия паспортов истекли, и из документов были вырваны страницы с основной информацией.

«Вместо уничтожения паспортов в соответствии с инструкцией, кто-то по халатности и безответственности выбросил их в водоканал. В настоящее время ведется расследование», — сказал Э.Захидов.

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