Азербайджан и Россия продолжают работу по демаркации границы, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, добавив, что это длительный процесс.

«На первом этапе демаркация коснется 70 километров, на втором — 60 километров, и так будет продолжено дальше. Рабочие группы периодически встречаются, в случае необходимости отправляются в приграничные зоны, работают на местности, где по координатам должны быть установлены места демаркации и т.д.», — приводит его слова Тренд.

Что касается делимитации границы между Азербайджаном и Грузией, то замминистра отметил, что этот процесс находится в относительно пассивном состоянии.

«Есть надежда, что грузинская сторона активизирует эту работу. Мы готовы к встрече на всех уровнях – уровнях экспертов, комиссий. Азербайджан направил все необходимое грузинской стороне и готов продолжить работы в соответствии с ее реакцией. Конкретная дата по проведению заседания комиссии пока не известна», — сказал замминистра.

Minval.az