People watch a TV broadcasting a news report on summit between the U.S. and North Korea, in Seoul, South Korea, June 12, 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji

Северокорейские СМИ после саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа представили несколько другую точку зрения на вопрос снятия американских санкций против Пхеньяна, чем об этом говорил сам Трамп, передает в среду британский телеканал Sky News.

Телеканал напоминает, что в начале саммита США-КНДР Трамп и Ким Чен Ын общались с глазу на глаз — в присутствии переводчиков, однако без советников и помощников. Такой формат диалога, вероятно, мог вызвать неодинаковые трактовки у сторон вопроса отмены санкций.

При этом в совместном документе, принятом по итогам саммита, санкции не упоминаются, отмечает Sky News.

Как передает Интерфакс, после саммита северокорейское информагентство ЦТАК сообщало, что «Трамп заявил о намерении прекратить совместные американо-южнокорейские военные учения, которые КНДР считает провокационными, выдвинул гарантии безопасности и отмены санкций против нее с одновременным движением вперед по пути улучшения отношений».

Однако, как указывает телеканал, Трамп выдвигал условие для снятия санкций против Пхеньяна — денуклеаризацию КНДР. По его словам, власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием.

«Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие», — сказал президент США.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Minval.az