В Румынии стартовал второй тур выборов главы государства. В целом в стране открылись около 19 тыс. избирательных участков.

Выборы стартовали в 07:00 по местному времени (8:00 – бак.вр.) и официально закрываются в 21:00 (22:00 – бак.вр.), однако избиратели, которые к тому моменту все еще будут стоять в очереди, смогут проголосовать до 23:59 (00:59 понедельника – бак.вр.).

Право голоса имеют почти 18 млн избирателей. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.

Победу на выборах оспаривают лидер оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион и проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста.