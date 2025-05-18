В Польше стартовали выборы президента, информирует TVP Info. Голосование проходит на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан могут выбрать одного из 13 кандидатов. Накануне проголосовали поляки, находящиеся в США.

Участки в Польше будут открыты до 21:00 по местному времени (23:00 бак.вр.). После закрытия начнут публиковать результаты экзитполов, а окончательные итоги станут известны в течение двух суток.

На президентский пост в Польше претендуют 13 человек. Шестеро из них — формально беспартийные, семеро представляют партии. Однако грань условна: «независимого» Кароля Навроцкого поддерживает оппозиционная «Право и справедливость», а Магдалена Беят, числящаяся беспартийной, выдвинута «Левыми».

Если ни один из кандидатов не наберёт более половины голосов, второй тур выборов состоится 1 июня. Согласно данным опросов, в гонке лидирует Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции», а за ним следует Кароль Навроцкий от оппозиционной партии.