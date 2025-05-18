Сегодня во всех государственных общеобразовательных учреждениях страны пройдет мониторинг учеников 6-х классов.

Участие в мониторинге является обязательным. Освобождение можно получить лишь по уважительным причинам.

Мониторинг проводится по двум предметам – “язык обучения” и “математика”. При этом его итоги не повлияют на оценки учащихся и переход в следующий класс. Отметим, что с этого года часть мониторинга продет в компьютерном формате.

В компьютерном мониторинге примут участие 10000 учащихся из ряда школ, подведомственных Управлению образования города Баку и Региональному управлению образования Абшерон-Хызы.