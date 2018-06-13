14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет в юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит составит 17-19, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. В горах ночью ожидается 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az