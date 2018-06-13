На основе достигнутой между российской и азербайджанской стороной договоренности 4 – 10 июня на территории приграничных районов обеих стран были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница».

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, основной целью проведения операций является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средства, а также финансовых и материальных средств, направленных на осуществление других противоправных действий.

В результате операций, проведенных в приграничных с Дагестанской Республикой регионах, а также в Гусаре, Губе, Хачмазе, Загатале, Шеки, Балакене, Габале, Гахе и Огузе были задержаны находящиеся в розыске 42 человека, 11 из которых были объявлены в розыск в Российской Федерации. Найдены 4 человека, считавшиеся пропавшими без вести, задержаны 54 человека, которые разыскивались за неуплату государственного долга.

Изъяты 9 автоматов, 1 пулемет, 6 пистолетов, 69 винтовок, 36 гранат, 29 единиц обойм, 18 единиц различных военных снаряжений и боеприпасов, 5700 патронов различного калибра.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 19 фактов в связи с наркотиками, уничтожено 13600 кустарников конопли весом более 3 тонн.

Кроме того, раскрыто 15 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов.

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