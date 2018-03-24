Озера, где бы они не находились, всегда привлекают к себе людей, желающих насладиться отдыхом возле воды. В Азербайджане известно около 450 больших и малых озер различного происхождения. Лишь небольшое их число доступно для посещения отдыхающими, ввиду того, что многие озера расположены вдали от туристических мест или на охраняемых территориях. АЗЕРТАДЖ разъясняет, что по этой причине в данный обзор включены также озера искусственного происхождения, вокруг которых сосредоточены живописные места для отдыха, привлекающие в сезон массу любителей природы.

Сарысу и Аггёль

Сарысу – самое большое озеро в Азербайджане (не считая Каспийского моря). Этот природный водоем, площадью около 65,7 кв. км, длиной 22 км и шириной до 3 км располагается на территории сразу двух районов – Имишлинского и Сабирабадского. Места, в которых располагается озеро трудно назвать туристическими, однако оно представляет большой интерес для любителей живой природы. Береговая линия Сарысу, состоящая, в основном, из водно-болотных угодий и болот привлекают в зимний период до 350 тысяч перелетных птиц. Здесь настоящее раздолье для почитателей «бёрдвотчинга» или наблюдения за птицами. Кроме того, озеро богато промысловой рыбой и используется для рыболовства.

Озеро Сарысу пресноводное и питается, в том числе, из протоки, идущей из озера Аггёль – еще одного красивого озера, представляющего ценность с точки зрения природоохранных угодий. Это озеро, площадью 2,8 тысяч гектаров, находится на территории Аггёльского национального парка. Расположенные здесь водно-болотные угодья, в которых обитают водоплавающие птицы, включены в список Рамсарской конвенции и считаются заповедником мирового значения.

Гёй-Гёль, Марал Гёль и другие горные жемчужины

Природное горное озеро Гёй-Гёль, пожалуй, наиболее красивое и известное из естественных водоемов Азербайджана, расположено в одноименном Гёйгёльском районе, в 25 км к югу от города Гянджи, на северных склонах горы Муровдаг, на высоте 1576 метров над уровнем моря. Озеро образовалось в результате разрушительного землетрясения, произошедшего близ Гянджи 30 сентября 1139 года, в результате которого вершина горы Кяпаз обрушилась в ущелье реки Ахсу. Образовавшаяся запруда и есть озеро Гёй-Гёль. Площадь озера составляет 0,79 кв. км, длина 2.5 км, а ширина в самом широком месте 0,6 км. Береговая линия озера тянется на 6460 м, средняя глубина водоема составляет 30 м, а в самом глубоком месте достигает 93 м.

С целью сохранения редкой природы, флоры и фауны этих мест в 1965 году был создан Гёй-Гёльский заповедник. Северный берег озера Гёй-Гёль и его окрестности являются популярной зоной отдыха. Считается, что воздух этих мест целебен для людей, страдающих от заболеваний дыхательных путей и нервной системы. Вокруг озера расположилась курортная зона Гаджикенд, — любимое место отдыха туристов в летнее время, где действуют различные турбазы, дома отдыха, пансионаты. Через эти места проходят несколько туристских маршрутов.

Зона отдыха Гаджикент находится на северо-восточном склоне горной гряды Малого Кавказа, в бассейне реки Кюрекчай. С востока Гаджикент омывается водами реки Горанчай, с запада граничит с рекой Гянджачай, а с юга окаймляется горной грядой Муровдаг. Территория Гаджикента находится в административном управлении города Гянджи и Гёйгёльского района. В курортной зоне Гаджикент находиться известный лечебный комплекс Туршсу («кислая вода»). Расположенные здесь природные минеральные источники находятся на высоте 1450 м над уровнем моря. На территории курортной местности Гаджикента, помимо озера Гёй-Гёль, располагается еще несколько живописных горных озер, среди которых Марал-Гёль, Гуш Гёлю, Гара-Гёль, Аг- Гёль, Шамлы-Гёль и др. Большинство этих озер образовалось одновременно с Гёй-Гёлем, впоследствии землетрясения 1139 года.

Кстати, по дороге из административного центра Гёйгёльского района — города Гёй-Гёль, в Гаджикент, можно увидеть старинный храм времен Кавказской Албании, расположенный на холме прямо над проезжей частью дороги. Кроме того вдоль дороги в Гаджикент внимание привлекают многочисленные тендиры в которых выпекают традиционный азербайджанский хлеб. Каждый старается увезти с собой этот ароматный, «с пылу с жару» хлеб, с хрустящей румяной корочкой.

Батабат

Еще одна драгоценность в коллекции горных озер Азербайджана -озеро Батабат. Этот изумительной красоты голубой топаз расположен в горах Шахбузского района Нахчывана на высоте 2500 метров над уровнем моря, у верховий реки Нахчыван. Живописный водоем весной и летом утопает в зелени и цветах окружающих его альпийских лугов. Озеро примечательно чистейшей водой и плавающим торфяным островом, который постоянно перемещается по ее зеркальной поверхности.

Климат в этих местах субтропический, с мягкой снежной зимой и нежарким сухим летом. Курортная зона вокруг озера славится также многочисленными минеральными источниками.

Неподалеку от озера Батабат располагается астрофизическая обсерватория и другое местное озеро – Ганлыгёль.

Нохургёль

Озеро искусственного происхождения — Нохургёль, окруженное лесистыми холмами — популярная в Габале зона отдыха. Этот водоем славится чистейшей водой и великолепными видами. В окрестностях Нохургёль хорошо развита туристическая инфраструктура. Здесь можно взять напрокат лодки и катамараны, чтобы покататься по озеру. Или совершить прогулку вдоль берега, сидя верхом на лошади в сопровождении инструктора.

Поблизости работает множество кафе и ресторанов, предлагающих отведать блюда национальной кухни. Можно также переночевать в гостевых домиках. Здесь же расположена гостиница известной мировой сети Chenot Palace Health Wellness Hotel.

Покидая Габалу, не забудьте прикупить местных консервов и варенья, в большом ассортименте продающихся на импровизированных прилавках по всему району.

Мингячевирское водохранилище

Еще один живописный водоем искусственного происхождения – крупнейший в Азербайджане, из-за своих размеров нередко зовется Мингячевирским морем. «Виновником» его появления является основное градообразующее предприятие и символ города Мингячевира — гидроэлектростанция на реке Кура — крупнейшая ГЭС в Азербайджане.

В былые времена непокорная Кура бурным потоком вырывалась из ущелья восточного хребта Боздаг и разливалась по Кура-Араксинской низменности. Своенравную реку обуздала гидроэлектростанция, решение о строительстве которой было принято в июле 1945 года. Строилась Мингячевирская ГЭС в течение 9 лет и в эксплуатацию была введена в 1954 году. Намывная плотина Мингячевирского гидроузла — одна из самых больших в мире. Ее высота равна 81 м, длина составляет 1 550 м, а объем 15.6 млн.м3.

Плотина Мингячевирской ГЭС стала преградой на естественном русле реки Куры, заставив ее разлиться и затопить многие километры суши вокруг: под водой осталось даже несколько деревень, население которых было предварительно переселено на новое местожительство. Так образовалось Мингячевирское водохранилище, площадью 605 кв. км, расположенное в 3 км на северо-западе от города. Длина его составляет более 70 км, наибольшая ширина 18 км, средняя глубина 27 м, а максимальная — 83 м.

Помимо того, что вода из водохранилища используется в целях развития энергетики и сельского хозяйства, Мингячевирское море стало излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов. В советские времена здесь располагался пансионат-здравница союзного значения, собиравший в сезон многие тысячи отдыхающих со всей страны.

И сегодня на многочисленных пляжах водохранилища (их около 10, расположенных вдоль бухт левого побережья) всегда многолюдно. Пляжный сезон в Мингячевире начинается в мае, и длиться вплоть до конца сентября, средняя температура воды составляет 23-30 градусов.

Сразу по прибытию отдыхающие попадают на общественный городской пляж. Здесь ведет постоянный надзор служба спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, хорошо развита инфраструктура отдыха. В 2013 году городскими властями проведена основательная реконструкция побережья: свезен мягкий грунт, обустроены лежанки, душевые кабинки и раздевалки. На пляже действует кафе, волейбольная площадка, а также служба проката моторных лодок и катамаранов. Желающие могут порулить и скутером под присмотром опытного инструктора.

Привлекает внимание и красивая эстакада, построенная на воде. С нее удобно созерцать местные окрестности и уходящую далеко за горизонт гладь озера. Вдоль побережья, там, где достаточно мелко, вода приобретает бирюзовый оттенок, постепенно сгущая цвета до лазурного к середине водохранилища, отчего общая панорама бухты напоминает Французскую Ривьеру или даже тропические пляжи. Для полноты картины не хватает только кокосовых пальм, разбросанных тут и там.

Бухта довольно густо населено всякой живностью. С эстакады хорошо видны колонии бакланов нежащихся на камнях, над водой кружат стайки чаек, где-то поодаль ныряют за рыбой утки. Надо сказать, рыба в Куре водится в изобилии. Здесь обитают судак, шемая, сом, вобла, лещ и другие виды. Если захватить снасти, то с эстакады можно вдоволь порыбачить.

Шамкирское водохранилище

Вот еще один пример, как благодаря гидроэлектростанции появился популярный туристический объект. Данное водохранилище находится в Шамкирском районе Азербайджана.

В состав каскада Шамкирской ГЭС, предназначенного для энергообеспечения Западного региона республики, входят Шамкирская и Еникендская ГЭС. Первый агрегат Шамкирской ГЭС был сдан в эксплуатацию в 1982 году, а Еникендская ГЭС запущена в эксплуатацию в 2000 году. В период строительства первой гидроэлектростанции здесь был создан рабочий поселок Кюр, сегодня являющийся густонаселенным жилым пунктом с 10 тысячами жителей.

Как водится, искусственное водохранилище, образовавшееся в результате строительства здесь на реке Куре плотины, быстро стало популярным местом отдыха у жителей и гостей Шамкира. Вокруг этого живописного водоема кипит жизнь. На склонах водохранилища работает множество кафе и ресторанов, обслуживающих посетителей, в которых можно отведать свежайшей куринской рыбы, различные блюда национальной кухни, попить чай со сладостями и, при желании, насладиться выступлением представителей популярного в здешних краях народного искусства ашугов и ханенде. За небольшую плату местные таланты готовы устроить вам персональный концерт.

С террасы ресторанов открывается прекрасный вид на водохранилище, и даже сами плотины ГЭС, расположенные на противоположном берегу водоема, которые выглядят довольно интригующе, на фоне оранжевых песчаных холмов чем-то, напоминая древний храм в Долине царей в Египте.

Minval.az