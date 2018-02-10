Верховный меджлис партии Умид принял решение не участвовать в президентских выборах 11 апреля.

Как передает АПА, причиной этому послужило то, что согласно Уставу партии, определение кандидата в президенты входит в полномочия съезда: «Проведение очередного съезда запланировано на 28 мая. С юридической точки зрения проведение внеочередного съезда невозможно с временной точки зрения. Поэтому Верховный меджлис партии принял решение не участвовать в выборах.

Также в сообщении партии Умид говорится, что ее члены свободны в своем волеизъявлении. Было подчеркнуто, что они могут проголосовать за любого кандидата.

Сегодня Меджлис партии Мусават также принял решение не участвовать в президентских выборах.