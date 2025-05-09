Участие Госнефтекомпании SOCAR в разработке нефтегазовых месторождений в Ираке улучшит позиции в мировой экономике не только компании, но и Азербайджана в целом. Такое мнение в беседе с Minval.az выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли, комментируя приглашение SOCAR со стороны иракского руководства к участию в проектах по добыче энергоресурсов.

«В первую очередь стоит отметить, что наша транснациональная корпорация SOCAR уже давно представлена за рубежом. Что касается Иракского Курдистана, то известно, что Эрбиль имеет одни из самых больших запасов энергоресурсов в мире. Участие в этих проектах повысит рейтинг госнефтекомпании, улучшит ее позиции в мировой экономике, повысит наш экспортный потенциал. А с учетом того, что SOCAR – государственная компания, то это значит, что растет не только ее влияние, но и влияние самого Азербайджана», — считает эксперт.

По его словам, прибыль, полученная от разработки месторождений в Ираке, внесет весомый вклад в бюджет Азербайджана.

«Азербайджан обладает достаточно серьезным и обширным кадровым потенциалом в этой сфере. Кроме того, эти проекты заметно укрепят наши экономические отношения с Ираком», — добавил экономист.

В этой связи Гарибов не исключил, что в процессе кооперации в Ираке будут построены нефтеперерабатывающие заводы.

«Помимо нефти, Ирак обладает и газовыми запасами, таким образом, возможностей очень много. А экспорт нефти и газа влечет за собой получение определенных политических дивидендов. Самое главное, будет увеличена возможность открытия дочерних компаний, что также стимулирует сотрудничество и с другими компаниями с привлечением специалистов высокого уровня: данный опыт откроет двери для SOCAR и в других государствах, богатых энергоресурсами. В Турции тоже найдены большие объемы энергоресурсов, в добыче и разработке которых будут принимать участие наши специалисты. Так что открываются большие возможности. Если Азербайджан берет на себя такие обязательства, то доводит дело до конца, что указывает на его репутацию как надежного партнера», — указал эксперт.

Участие Азербайджана в реализации энергетических проектов в Ираке имеет большой плюс для этой страны. В этой связи он сказал: «Западноевропейские страны, добывая нефть, и получая прибыль, используют этот фактор в качестве инструмента давления на ту страну, в которой ведут разработку. В период кризиса они подвергают государство прессингу, давлению, а также продают долю добычи. Таким образом, сокращается инвестиционная привлекательность. А такая нейтральная страна, как Азербайджан, считаю, скажется в этом смысле для них только положительно».

«Есть страны, в отношении которых применяются санкции. Мы знаем, что участие их компаний в добыче не приветствуется. И тут также Ирак остается в плюсе. Азербайджанская сторона обладает для этого и богатым опытом, и финансовыми возможностями. Это только начало, возможности будут только расширяться», — заключил Гарибов.