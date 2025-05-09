Кризис в отношениях между Индией и Пакистаном усугубился военным противостоянием. 22 апреля боевики атаковали туристов в городе Пахалгам района Анантнаг региона Джамму и Кашмир. В результате погибли не менее 26 человек, десятки получили ранения.

На днях армия Индии в рамках операции «Синдур» атаковала около десяти объектов в Пакистане, назвав их «террористической инфраструктурой». Пакистан нанёс ответные удары, а также уничтожил несколько индийских истребителей.

В Минобороны Пакистана заявили, что Исламабад готов воздержаться от военной эскалации, если Индия прекратит агрессию. Из-за опасности, возникшей на фоне эскалации ситуации между сторонами, отменён ряд международных авиарейсов.

О том, насколько далеко Индия и Пакистан могут зайти, в интервью Minval.az рассказал политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

— Со стороны Индии атакуются пакистанские провинции, не являющиеся предметом спора. Каков риск того, что конфликт перерастёт во что-то масштабное?

— Всё идёт по ожидаемому сценарию. Стороны не хотят затяжного и глубокого конфликта, но из-за того, что каждая из них уже держит позицию, они продолжают действовать в том же формате. Чтобы не упасть лицом в грязь, как они считают, необходимо всё-таки как-то использовать свою военную мощь. А всё из-за того, что до сих пор ни один актор международной системы не взял на себя миссию посредничества, которую, думаю, ждут как Пакистан, так и Индия.

— Насколько серьёзно настроен Исламабад? МИД Пакистана уже напомнил о праве страны на самооборону в рамках статьи 51 Устава ООН, отметив, что оставляет за собой право на ответ «в любое время и в любом месте».

— Исламабад ждёт реакции от Индии. Мы видим, что не они первыми начали. При этом стоит отметить, что есть ещё и серьёзная проблема ограничения воды для Пакистана — закрыты шлюзы. А соглашение о приграничных водах действует с 1960 года, и это первый случай, когда Индия нарушила его. Даже при трёх крупных войнах такого не происходило. Сейчас мы видим, что ситуация меняется, и, конечно же, не в лучшую сторону. Поэтому Пакистан наблюдает за тем, насколько далеко может зайти Индия. Но в отношении воды, конечно, существует очень серьёзная проблема.

— Не считаете ли Вы, что тема терроризма — всего лишь повод, который Индия использует, в том числе и по теме права народа Кашмира на самоопределение?

— Терроризм — не первый случай. Периодически такое происходит, если посмотреть на то, что имело место после крупных войн. Время от времени эскалация между двумя сторонами возникает именно потому, что имеют место какие-то террористические акты. Значит, кто-то намеренно пытается притянуть эти страны к эскалации ситуации.

Да, думаю, тут используется тема терроризма. Я так понимаю, что у Индии было портфолио, согласно которому они знали, какие действия будут предпринимать. И в данном случае закрытие плотин и ограничение выхода Пакистана к питьевой воде — неслучайно, поскольку сразу была дана реакция, а для этого нужно готовиться задолго.

Тема самоопределения Кашмира в Индии не стоит как таковая. Как раз там хотят, чтобы Кашмир был частью Индии, а иначе ожидалось бы, что Кашмир всё-таки станет независимым государством. Тематика не в этом.

— Существует ли ядерная угроза?

— Мир стал настолько сумасшедшим, что можно ожидать всего. Но всё же думаю, что вероятность ядерной угрозы весьма низка. Всё-таки у обеих стран нет ограничений на использование потенциала ядерного вооружения. У них примерно одинаковое количество ядерных боеголовок, а учитывая, что они соседи и находятся в горной части, использование этого оружия нелогично, поскольку даже при применении его одной из сторон это будет иметь негативные последствия и для других государств региона. Здесь ещё есть Китай и Северная Корея, которые не позволят реализоваться такому сценарию, потому что у ядерного оружия нет границ.

— Есть ли шанс на снижение градуса напряжённости между сторонами? Кто мог бы выступить посредником между Исламабадом и Нью-Дели?

— Вне всякого сомнения, конечно же, снятие напряжённости произойдёт, я этого ожидаю. Надеюсь, что появится какой-то посредник, который приступит к этой деятельности. В принципе, обе страны этого также ожидают. Просто пока я себе не представляю, как далеко может зайти этот бессмысленный конфликт…

— Какой вклад могут внести международные организации в вопрос урегулирования ситуации? Как должно отреагировать на это международное сообщество?

— ООН, ШОС, а также ряд других международных организаций, членами которых являются эти страны, при отсутствии других акторов могли бы выступить хотя бы в качестве платформы для сотрудничества и обсуждений.

Думаю, что обе стороны далеко всё же не зайдут, поскольку это чревато не только потерями, но и потому, что Индия сегодня сильно надеется на инвестиции в экономику, а любая страна немедленно прекратит вкладываться при таком раскладе.