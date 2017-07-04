В Баку группа представителей сексуальных меньшинств разгромила чайный дом. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 июля в 00:10 в Низаминском районе на территории 24-го отделения полиции. С жалобой обратился Мамедов Рафиг Рамазан оглу — владелец чайного дома, расположенного на улице Чобанзаде.

По его словам, в заведение явились трое представителей сексменьшинств и потребовали у него 500 манатов, которые он был должен одному из них. Поскольку денег у Мамедова не оказалось, он заявил, что не сможет так скоро вернуть долг. Тогда группа молодых людей учинила в заведении погром. Они поломали мебель, а осколком сломанного бокала нанесли Мамедову повреждение в области руки.

Кроме того, один из хулиганов по прозвищу «Шамплена» осколком бокала перерезал себе вену на руке, в результате чего был госпитализирован в городскую клиническую больницу номер три.

Пока случившееся квалифицировали как хулиганство. По факту никто не задержан, личности участников инцидента установлены. Материалы дела находятся в следственном отделе Низаминского РУП.