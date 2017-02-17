Россия не считает, что мирное урегулирование вокруг Нагорного Карабаха может зависеть от проведения запланированного «конституционного референдума» в регионе. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства, — пояснили в дипведомстве. — Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума».