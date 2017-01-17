Чехия готова поделиться своим опытом в сфере развития туризма, сказал в ходе азербайджано-чешского бизнес-форума в Баку во вторник исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ Франтишек Масопуст.

«В Азербайджане строят прекрасные отели, здесь прекрасная природа. В стране имеются огромные возможности, в том числе для чешских предпринимателей», — сказал Масопуст.

Как передает Тренд, по его словам, Чехия может поделиться с Азербайджаном опытом, в частности в сфере развития туристической инфраструктуры.

Масопуст также отметил, что чешские компании открыли для себя Азербайджан одними из первых в Европе и уже не первый год успешно работают на азербайджанском рынке во многих областях.