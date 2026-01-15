В Конгрессе США предложили ироничный способ «защитить» Гренландию на фоне заявлений администрации о возможных притязаниях на остров. Республиканец Томас Масси опубликовал соответствующее сообщение в социальной сети, предложив саркастическое решение ситуации.

«Скажите этой администрации, что файлы Эпштейна находятся в Гренландии… они потеряют весь интерес и никогда не смогут их найти», — написал конгрессмен.

Высказывание Масси носит ироничный характер и прозвучало на фоне активного обсуждения в США темы Гренландии, а также продолжающегося общественного интереса к делу финансиста Джеффри Эпштейна, материалы которого неоднократно становились предметом политических и медийных дискуссий.