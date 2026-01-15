Временное правительство Венесуэлы выполняет все запросы со стороны США, и президент Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, государственный секретарь Марко Рубио и представители американской администрации находятся в постоянном контакте с уполномоченным президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес, а также с другими членами временного правительства страны.

«Они демонстрируют чрезвычайную готовность к сотрудничеству. На данный момент временное правительство выполнило все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента», — подчеркнула Ливитт.

Она добавила, что Дональд Трамп удовлетворен текущим развитием взаимодействия и рассчитывает на его продолжение в дальнейшем.