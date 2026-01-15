Пожар в здании на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку потушен в короткие сроки, что позволило предотвратить его распространение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

20:19 Благодаря оперативным мерам сил Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) пожар, возникший в здании на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению огня.



19:53 В здании на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку начался пожар. Информация о возгорании поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

В настоящее время мероприятия по борьбе с пожаром продолжаются.