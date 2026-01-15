Планы европейских стран по отправке войск в Гренландию не влияют на намерения президента США Дональда Трампа завладеть этой автономной территорией Дании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией», — подчеркнула Ливитт.

Она ответила на просьбу прокомментировать сообщения о том, что группа европейских стран планирует отправить дополнительные войска на остров. Эти государства рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует Трампу, что европейские союзники серьёзно относятся к обеспечению безопасности Гренландии и Арктики в целом.