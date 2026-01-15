В американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) иммиграционные службы задержали азербайджанского исследователя Шовги Гусейнова, научного сотрудника Университета Буффало, пишет Investigative Post.

Как пишет издание, уроженец Азербайджана Шовги Гусейнов не имеет судимости и имеет визу, позволяющую ему работать в Соединенных Штатах до 2029 года. Однако 7 января Гусейнов на своем автомобиле ошибочно не туда свернул на Мосту Мира через реку Ниагара, оказавшись на территории Канады, при возвращении из которой его задержали американские пограничники в Буффало. Как заявил представитель Таможенной и пограничной службы США, агенты «определили, что он может быть депортирован из США», и передали его в ICE (Иммиграционную и таможенную службу США), не назвав конкретной причины ареста.

Последнюю неделю Гусейнов находится в следственном изоляторе в Батавии.

Между тем представитель ICE в своем заявлении утверждал, что Гусейнов не имеет законного статуса, и сообщил, что Служба в настоящее время добивается его депортации.