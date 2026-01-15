Нидерланды направят одного офицера королевского военно-морского флота для участия в разведывательной миссии в Гренландии. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Нидерланды совместно с другими союзниками по НАТО проведут разведывательные мероприятия в Гренландии в рамках подготовки к предстоящим военным учениям в Арктическом регионе.

Отмечается, что операцию по разведке возглавляет Дания, а Министерство обороны Нидерландов направляет в миссию офицера королевского военно-морского флота.