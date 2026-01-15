Гренландия является «важнейшей составляющей» национальной безопасности США, а угрозы, исходящие от «враждебных государств», требуют от Америки «решительных действий» в Арктике. Об этом написал в соцсети X спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри.

По его словам, Вашингтон намерен укреплять свое присутствие в регионе, в том числе через так называемую кулинарную дипломатию. Лэндри отметил, что рассчитывает привнести в Гренландию американский дипломатический подход, который позволит одновременно усилить национальную безопасность США и создать экономические возможности для жителей острова.

Спецпосланник напомнил, что во время Второй мировой войны, когда нацисты оккупировали Данию, Соединенные Штаты «проявили себя с лучшей стороны», обеспечив безопасность населения Гренландии и не допустив проникновения нацистских сил в Западное полушарие.

По его мнению, современные вызовы требуют аналогичной решительности. Лэндри подчеркнул, что угрозы со стороны враждебных государств делают активные действия США в Арктике неизбежными. Он также добавил, что американские военные находятся в Гренландии с 1941 года и на протяжении десятилетий «работают рука об руку с гренландцами над укреплением доктрины Монро».