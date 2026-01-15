Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X не согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский затягивает урегулирование конфликта с Россией.

По словам главы польского правительства, именно Москва отвергла мирный план, подготовленный Соединенными Штатами, а не руководство Украины. Туск подчеркнул, что ответом России на дипломатические инициативы стали удары по территории Украины.

«Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете», — написал премьер-министр Польши.