Американский журналист Такер Карлсон предупредил о многочисленных рисках, которые может вызвать возможный удар США по Ирану. По его мнению, последствия внешней политики Вашингтона могут быть крайне серьезными, включая атаки Ирана на Израиль и мировой нефтяной кризис.

«Похоже, мы ожидаем неминуемых ударов по Ирану. Понятия не имею, произойдут они или нет, но все знаки указывают на то, что что-то грядет», — отметил Карлсон.

Он предположил, что Иран может ответить ударами по Израилю с таким объемом оружия, что система «Железный купол» не сможет защитить крупнейшие города, что приведет к многочисленным жертвам. Кроме того, по мнению журналиста, после возможного удара США Иран может развалиться.

Карлсон также подчеркнул, что атаки США могут спровоцировать удары Ирана по инфраструктуре стран Персидского залива, крупнейших производителей нефти. В случае разрушения нефтяной инфраструктуры этих стран может возникнуть глобальный нефтяной кризис.