Вашингтонская администрация уведомила Тегеран о «серьезных последствиях» в случае продолжения казней участников акций протеста в Иране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, президент США Дональд Трамп и его команда донесли до иранского руководства позицию Вашингтона, согласно которой продолжение убийств и казней повлечет за собой жесткий ответ.

«Президент США Дональд Трамп и его команда сообщили иранскому режиму, что, если убийства продолжатся, будут серьезные последствия», — подчеркнула Ливитт.

Она отметила, что позднее глава американской администрации «получил сообщение» о том, что в Иране «убийства и казни прекратятся». По словам Дональда Трампа, заявленным им 14 января, у США имеются данные о прекращении гибели протестующих в стране.