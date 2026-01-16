Федеральный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были заказаны Украиной. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

«Взрывы на газопроводах „с высокой долей вероятности“ были вызваны „по поручению иностранного государства“, — говорится в постановлении Федерального суда Германии от 10 декабря, опубликованном в четверг. Далее в документе уточняется, что суд имеет в виду Украину», — отмечает издание.

Постановление суда стало ключевым документом в контексте расследования инцидента на стратегических газопроводах, через которые поставляется природный газ в Европу.