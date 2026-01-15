В последние дни в социальных сетях распространились объявления от имени платформы mygov о якобы «предоставлении адресной государственной социальной помощи в размере 1500 манатов на 2026 год».

Как сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития (АИЦР), данная информация является фейковой и не соответствует действительности. Указанные публикации не имеют никакого отношения к платформе mygov.

В АИЦР подчеркнули, что подобные объявления направлены на обман граждан, введение их в заблуждение и побуждение к передаче личных данных через поддельные ссылки.

Агентство призвало граждан быть бдительными, не доверять подозрительным публикациям и неизвестным ссылкам, а для получения достоверной информации использовать исключительно официальные каналы mygov.