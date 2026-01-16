Инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия с целью взыскать с Российской Федерации долги по облигациям времен Российской империи, говорится в сообщении юридической фирмы Marks & Sokolov (M&S), представляющей интересы РФ.

В исковом заявлении в качестве ответчиков указаны, помимо России, Минфин РФ, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

«Истец заявляет требования о принудительном исполнении обязательств по императорским государственным облигациям, возраст которых превышает сто лет, на общую сумму как минимум 225,8 млрд долларов», — говорится на сайте M&S.

Инвестфонд предлагает погашение существующей задолженности за счет замороженных российских активов. По мнению экспертов, цель может заключаться в попытке направить власти США к частно-правовой альтернативе использования замороженных активов вместо политической конфискации в пользу Украины.