Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на саудовского чиновника.

По его словам, три государства предупредили Вашингтон о серьезных последствиях для региона в случае эскалации. Он добавил, что переговоры продолжаются для укрепления достигнутого доверия и сохранения позитивного настроя.