Рабочий завода Ford получил почти 500 тысяч долларов пожертвований после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Всего за сутки мужчина собрал более 21 тысячи пожертвований на общую сумму около 480 тысяч долларов. Как сообщает газета The Washington Post, между 40-летним рабочим Ford и президентом США произошел словесный конфликт. По данным издания, мужчина оскорбил Трампа, после чего президент показал ему средний палец и ответил в резкой форме.

Инцидент прокомментировали в Белом доме. Директор по коммуникациям администрации президента Стивен Чунг заявил, что мужчина «в приступе ярости выкрикивал ругательства», а глава государства дал ему «соответствующий и недвусмысленный ответ».

Также сообщается, что после произошедшего рабочий Ford был временно отстранен от работы без сохранения заработной платы. В настоящее время проводится внутреннее разбирательство.