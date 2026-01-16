Голкипер бакинского «Нефтчи» и сборной Азербайджана Рза Джафаров вновь получил шанс продолжить карьеру за рубежом.

Интерес к вратарю проявил финский клуб ХИК, уточняет «Азериспорт». Сам Джафаров также готов стать легионером, однако в первую очередь он хочет перейти в команду, где будет больше игровой практики. Несмотря на интерес со стороны «Габалы», голкипер не спешит с ответом, так как в этом клубе основным вратарем является Салахат Агаев.

Напомним, что контракт Джафарова с «Нефтчи» рассчитан до 30 июня 2027 года.