Бакинская инициативная группа (БИГ) обвинила французские власти в несоразмерном применении силы при разгоне протестов и потребовала расследовать случаи тяжелых травм среди участников акций, в том числе школьников.

В заявлении организации говорится, что к 8 октября во Франции задержали более 6,6 тыс. человек, а пострадали 215 школьников и 89 работников образования. БИГ отдельно указала на инцидент в городе Ланс, где 15-летний подросток, по ее данным, лишился кисти руки после взрыва шумовой гранаты во время протестов.

В организации напомнили, что массовые выступления, начавшиеся в Кретее и распространившиеся на другие города Франции, связаны с недовольством состоянием системы образования. Среди причин протестов БИГ указала нехватку учителей, проблемы с состоянием школ, высокую учебную нагрузку и систему поступления в университеты.

БИГ призвала французские власти прекратить несоразмерное применение силы, обеспечить безопасность несовершеннолетних и расследовать случаи тяжелых травм.

В организации также заявили, что Франция, позиционирующая себя как защитник прав человека и демократических свобод, должна соблюдать эти принципы и внутри страны.