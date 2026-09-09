Мультсериал «Южный парк» (South Park) объявил, что сменил свое название на «Южная Америка».

«Вдохновившись храбростью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название „Южного парка“ на SOUTH AMERICA („ЮЖНАЯ АМЕРИКА“). Мы особенно хотим поблагодарить нашу материнскую компанию Paramount — за капитуляцию перед Skydance», — заявили создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун.

29-й сезон сериала выйдет в эфир 16 сентября на Comedy Central, а на следующий день новые эпизоды будут доступны для просмотра на Paramount+ в США, Канаде и Австралии.

Сериал «Южный парк», который в 2027 году отметит 30-летие, известен своим ироническим отношением к актуальным политическим событиям. В сериале неоднократно пародировался и Трамп — в том числе, в одном из последних эпизодов, который вышел в эфир летом 2025 года. По сюжету Трамп (который является любовником Сатаны) подает на городок Южный парк в суд. В Белом доме после выхода эпизода заявили, что сериал «никому не интересен уже 20 лет» и «выдает банальные идеи, отчаянно пытаясь привлечь к себе внимание».