Система Palm Pay может быть запущена в Азербайджане в период с конца текущего года до середины следующего. Об этом заявил заведующий отделом AzInTelecom Тамерлан Машедигасанов.

По его словам, при регистрации специальное биометрическое оборудование будет считывать уникальный капиллярный и венозный рисунок ладони человека. Полученные данные будут индивидуально закрепляться за каждым пользователем.

Оператор AzInTelecom развивает под брендом Sima 5–6 подбрендов. По этим направлениям уже ведется работа. Главная цель — провести исследования, завершить технические и интеграционные работы и в короткие сроки представить новые решения.

Palm Pay («оплата ладонью») — бесконтактная платежная технология, позволяющая оплачивать товары и услуги, а также проезд в транспорте с помощью сканирования ладони без использования наличных, телефона или банковской карты.